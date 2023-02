Estudo da USP mostra riscos à saúde de crianças que dormem menos de 6 horas

Crianças entre cinco e sete anos de idade que dormem menos de seis horas por noite têm mais chances de desenvolver problemas cognitivos, comportamentais, doenças do coração e obesidade. Além disso, a restrição de sono e o excesso de gordura corporal podem ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças inflamatórias.

É o que sugerem resultados de pesquisa realizada na FSP (Faculdade de Saúde Pública) da USP, que envolveu 199 crianças, alunos de escolas públicas e particulares de São Paulo e Fortaleza (CE).

O estudo usou como referência o tempo de sono recomendado por faixa etária da National Sleep Foundation, organização norte-americana sem fins lucrativos que promove a compreensão pública sobre os distúrbios do sono.

Entenda a pesquisa

O objetivo principal do estudo foi investigar a associação entre sono e perfil inflamatório, mediada pela circunferência da cintura em crianças.

Foram avaliados o tempo de sono, amostras de sangue e a média da circunferência abdominal. Com os dados em mãos, a pesquisadora realizou análises descritivas, de associação e, adicionalmente, construiu um modelo teórico para avaliar esses parâmetros.

As crianças tinham, em média, 5,72 horas (h) de tempo de sono e 59,61 centímetros (cm) de cintura.

Estudos prévios sugerem que a qualidade do sono e a hora irregular de dormir das crianças contribuem para o surgimento de problemas como cognição prejudicada, dificuldades comportamentais (agressão e dificuldades para controlar a emoção), redução de desempenho acadêmico e maior risco de desenvolver obesidade.

Já o excesso de peso altera as funções do sistema imunológico e gera processos inflamatórios crônicos, que desempenham um papel fundamental na mediação dos estágios de arterosclerose (acúmulo de placas de gordura no sangue).

Estudos também indicam que o risco de desenvolver síndromes coronarianas agudas e outras complicações é definido, em parte, por altos níveis de proteína C-Reativa, uma substância produzida pelo fígado que costuma ter seus níveis aumentados quando o paciente está passando por processos inflamatórios ou infecciosos.

“A interrupção do ciclo natural do sono é interpretada pelo organismo como um estresse, que passa a emitir sinais para a produção de marcadores inflamatórios, tais como a proteína C-Reativa (PCR), como resposta ao estresse gerado pela privação de sono”, explica ao Jornal da USP Vanessa Cássia Medeiros de Oliveira, nutricionista e autora da dissertação de mestrado sobre o tema.

O tempo de sono não apresentou associação significativa com os biomarcadores inflamatórios, entretanto, a baixa qualidade dele teve associação positiva com o PCR, com baixa magnitude. A associação entre tempo, qualidade do sono e biomarcadores inflamatórios em países de baixa-média renda não trouxe resultados consistentes depois das análises.

A pesquisadora decidiu, assim, acessar os dados disponibilizados pelo Saycare Study referentes às cidades de Fortaleza e São Paulo.

Para entender qual era o padrão de sono das crianças e como o organismo se comportava diante dessa variável, foi avaliado, por meio de um questionário, o momento em que a criança acorda, a hora em que ela vai para a cama, o tempo de siesta e a duração do sono noturno.

Um acelerômetro (aparelho que mede repouso e movimento) foi preso à cintura dos voluntários por sete dias consecutivos, durante 24 horas. Pais ou responsáveis foram instruídos a não retirar o aparelho e a preencher um diário com as informações solicitadas. Os dados foram considerados válidos quando registrados por, pelo menos, oito horas diárias e três dias (dois na semana e um no fim de semana).

Os participantes foram classificados de acordo com a tabela da NSF, que recomenda 10 a 13 horas diárias de sono para crianças de três a cinco anos; e de 9 a 11 horas para crianças de seis a 13 anos. O tempo apropriado foi fixado entre 8 e 12 horas.

As variáveis antropométricas foram medidas de acordo com a padronização recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), nesta ordem: peso, altura, circunferência da cintura, do quadril, do pescoço e dobras cutâneas (bíceps, tríceps, subescápulas (músculo do ombro) e dobra cutânea supra-ilíaca. Todas as médias foram realizadas com o mínimo de roupas possível e sem sapatos.

Resultados

Os valores de proteína C-Reativa encontrados nos exames de sangue foram em torno de 1,0 mg/L (um miligrama por litro), acima do valor de referência, que é abaixo de 0,3mg/L. A média de tempo de sono rastreado pelo acelerômetro foi de menos de seis horas (5,72 h), contrapondo o recomendado pela NSF, que é de 9 a 11 horas para a faixa etária investigada no estudo.

Sobre a medida da cintura, o valor médio encontrado foi de 59 centímetros. Acima desse valor, as chances de desenvolver doenças metabólicas (como diabete e doenças coronarianas) são grandes, descreve a pesquisa.

Segundo a autora, foi possível fazer a associação entre o tempo de sono aferido pelo acelerômetro e o perfil inflamatório medido pelo PCR. Esses dois fatores são mediados pela circunferência da cintura.

O tamanho alterado, principalmente em crianças, está associado a eventos cardiovasculares adversos aumentando em três vezes a taxa de mortalidade quando comparados a pessoas com peso normal.

O diagnóstico de obesidade abdominal aferida pela circunferência da cintura está associado a um perfil de risco mais aterogênico (colesterol que pode se acumular nas artérias, formar placas e causar estreitamento e bloqueio de vasos sanguíneos), porque aumenta os fatores de risco cardiometabólicos (perfil lipídico, hipertensão sistólica e glicemia de jejum anormal), tanto em crianças quanto em adolescentes.

A dissertação de mestrado de Vanessa de Oliveira Associação entre tempo de sono e perfil inflamatório em crianças sul-americanas contou com a orientação do professor Augusto César Ferreira de Moraes, da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP.

Com informações: Uol