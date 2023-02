Acumulada há dez sorteios, Mega-Sena pode pagar R$ 135 milhões neste sábado

Acumulada há dez concursos e ainda sem pagar o prêmio principal neste ano, a Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (4), com a promessa de desembolsar R$ 135 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

O sorteio do concurso 2.561 está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica.

Se levar sozinho o prêmio principal do concurso, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e receber R$ 1 milhão de rendimento no primeiro mês. O ganho ainda poderá ser bimpulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.