Cantor Lucas Lucco vai a bar em Capinzal jogar sinuca

O cantor Lucas Lucco chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (3) após aparecer em um bar no município de Capinzal, em Santa Catarina, com 23.218 habitantes. O artista, que tem mais de 17,6 milhões de seguidores, publicou fotos nas redes sociais bebendo cerveja e jogando sinuca com outros clientes do estabelecimento.

A equipe do SCC10 entrou em contato com o bar de Capinzal, conhecido como Bar do Bananeiro ou Bar do Baiano. O proprietário, Jair, relatou que o movimento está intenso na tarde deste sábado (4), depois da visita do artista. Quando atendeu a ligação, Jair respondeu antes mesmo de qualquer outra pergunta: “aqui é o Bar do Bananeiro, sim, mas o Lucas Lucco já foi embora, tá?”.

https://youtu.be/UkwxPjVBmI4

Com informações: SCC 10