Preço médio da gasolina sobe e passa de R$ 5 nos postos de combustíveis

O preço médio da gasolina subiu nesta semana e chegou a R$ 5,12 nos postos de combustíveis, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O aumento foi de aproximadamente 3%. No levantamento da semana anterior, o preço médio do litro do combustível era de R$ 4,97.

A alta no preço da gasolina reflete o reajuste da Petrobras nos preços de venda para distribuidoras, no dia 24 de janeiro.

O valor da gasolina vendida pela Petrobras passou de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de R$ 0,23 por litro.

Em nota, a Petrobras disse que o “aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.