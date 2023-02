Frio de doer: EUA podem sofrer com mínima recorde de -79° Celsius

Uma intensa frente fria ártica atingiu a região nordeste dos Estados Unidos na sexta-feira (3), ameaçando levar as temperaturas a mínimas recordes em muitos pontos, incluindo no Monte Washington, em New Hampshire, onde o vento frio pode levar a uma temperatura de -79° Celsius, disseram meteorologistas.

Foto: Canadian Press/REX/Shutterstock

Nas cidades de Boston e Worcester, as duas maiores da região chamada de Nova Inglaterra, as escolas foram fechadas na sexta-feira devido a preocupações com o risco de hipotermia e congelamento enquanto crianças esperaram pelo ônibus ou caminham para a escola.

A prefeita de Boston, Michelle Wu, declarou estado de emergência até domingo e abriu centros de aquecimento para ajudar os mais de 650 mil residentes da cidade a lidar com o que o NWS alertou que pode se transformar em uma frente fria “única em uma geração”.

A forte previsão de frio forçou o raro fechamento de um museu flutuante que apresenta uma reencenação diária da Boston Tea Party de 1773, quando colonos disfarçados de nativos americanos jogou no porto caixotes de chá tributados pelo rei da Inglaterra.

No início da sexta-feira, o núcleo da massa de ar frio, impulsionada do Ártico canadense para os EUA por correntes de ar de alta altitude, estava centrado nas planícies dos EUA, disse o meteorologista Bob Oravec.

International Falls, em Minnesota, foi o ponto mais frio por volta das 7h (horário local), com temperaturas oscilando em torno de -38° Celsius. O ar seco significava que a queda de neve seria limitada, disse o meteorologista.

“Está se movendo para o Nordeste” e as temperaturas vão cair ao longo do dia na sexta-feira, disse ele. “Essa é a maior história do dia.”

No Mount Washington State Park, no pico mais alto da região Nordeste, as temperaturas devem cair para um recorde de -46° Celsius na sexta-feira, disseram funcionários do serviço de parques de New Hampshire. Em comparação, as temperaturas do ar em Eureka, a estação meteorológica ártica mais ao norte do Canadá, estavam pairando em -41°C na manhã de sexta-feira.

A sensação térmica, que descreve o efeito combinado do vento e das temperaturas frias na pele exposta, pode chegar a -79°C no pico do Monte Washington, normalmente um dos lugares mais frios do país.

A temperatura em Boston estava cerca -6°C na manhã de sexta-feira, com temperaturas que devem cair ao longo do dia e atingir -19°C à meia-noite. Em Worcester, Massachusetts, 64 km a oeste, as temperaturas devem cair para -25° C antes de começarem a aumentar no sábado.m

Com informações: G1