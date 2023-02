Satélites de Elon Musk são vistos cruzando o céu de SC

Na madrugada deste domingo (05), por volta das 4h35, dezenas de pontos luminosos cruzaram o céu de Santa Catarina. Segundo o Instagram Meteoro Monte Castelo, o fenômeno, que chamou a atenção dos moradores da cidade, se trata de uma nova formação de Starlink da SpaceX, ou melhor dizendo, de satélites da empresa comandada por Elon Musk.

Starlink, seria um grupo de satélites, que conforme o site Heavens Above, foi lançado da base Norte Americana de Cabo Canaveral, usando um foguete denominado Falcon 9, da SpaceX, liderada por Elon Musk. Cabo Canaveral é conhecido por ser um importante local na história da exploração espacial e a SpaceX tem como objetivo revolucionar a indústria aeroespacial, tornando viagens ao espaço mais acessíveis e frequentes

A formação de satélites seguiu em direção Sudeste, surgindo próxima à constelação do Cruzeiro do Sul e foi registrada pela câmera Sul da estação de monitoramento de meteoros do município, operada pelo astrônomo amador Jocimar Justino.