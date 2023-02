Petrobras reduz em R$ 0,40 preço do diesel para as distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 7, que o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. A queda de 8,9% passa a valer a partir de amanhã (8).

Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba.

De acordo com a companhia, a redução tem como objetivo o equilíbrio dos preços entre os mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas aos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos.

“A companhia, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, afirma a Petrobras.

Após 50 dias sem aumento, a Petrobras anunciou reajuste de 7,5% no preço da gasolina para as distribuidoras na suas refinarias a partir desta quarta-feira (25). O preço do litro do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31, um aumento de R$ 0,23. Apesar de a alta não ser imediata nos postos, terá impacto em breve no bolso do consumidor. Por isso, Thiago Chagas, consultor automotivo da mecânica Ricardo Kotaba, empresa cadastrada no GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, elencou algumas dicas de manutenção e de como dirigir para economizar combustível.

Com informações: Agência Brasil