Bebê nasce nos escombros e é resgatado na Síria; emoção

Um resgate emocionante salvou um bebê que havia acabado de nascer sob os escombros do terremoto que atingiu a Síria – vizinha da Turquia, também atingida pelos tremores que causaram milhares de mortes. A garotinha ainda estava com o cordão umbilical intacto. A imagem de um socorrista tirando o bebê do local, sem roupas ou cobertas, foi compartilhada no Twitter pelo jornalista Hoshang Hassan, especialista em assuntos sírios e curdos. Segundo familiares relataram à AFP, os pais do bebê morreram.

Reprodução

A menina nasceu após a mãe entrar em trabalho de parto nos escombros de Jenderes, na região de Afrin, nordeste da Síria, durante a operação de resgate realizada ontem. “Nós ouvimos uma voz quando estávamos escavando”, disse Khalil al-Suwadi, parente da garotinha, à AFP. “Limpamos a poeira e a achamos com o cordão umbilical intacto, então, cortamos e meu primo a levou ao hospital”, adicionou ele. O pai, Abdullah, a mãe, Afraa, quatro irmãos e uma tia tiveram seus corpos retirados dos escombros já sem vida.

A menina foi encontrada com a testa e as mãos azuladas, devido ao frio. Ela foi colocada em uma encubadora e está em situação estável. “Ela chegou com machucados e lacerações, além de hipotermia. Tivemos de aquecê-la e administrar cálcio”, disse o pediatra Hani Maarouf. A família havia se deslocado de Deir Ezzor para Afrin, regiões que ficam a sete horas de distância uma da outra, por conta dos conflitos que acontecem dentro da Síria.