Painel torna-se Capital Catarinense do Pinhão

Autoria da Lei é do deputado Marcius Machado e concede a maior produtora de pinhão o merecido título

Seja na paçoca, no entrevero ou assado no fogão a lenha, o pinhão é o protagonista dos invernos serranos. Em Painel, cidade com um pouco mais de 2,3 mil habitantes na Serra Catarinense, a colheita e venda da semente é fonte de renda de muitas famílias. Essas famílias terão um motivo a mais para comemorar na safra de 2023: Agora, Painel é a Capital Catarinense do Pinhão.

O Projeto de Lei de autoria do deputado serrano Marcius Machado (PL) foi sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL) e a cidade passa a ser, oficialmente, referência no cultivo do pinhão.

Segundo levantamento da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a cidade de Painel é a maior produtora do Estado e no ano passado, foram estimadas a colheita de mais de mil toneladas.

Para o deputado Marcius Machado, a importância de conceder o título ao município, auxilia na captação de recursos e na qualidade na hora da comercialização da semente.

A safra do pinhão começa, por Lei, a partir do dia 01 de abril e faz parte da cultura do Estado, desde o período pré-colombiano e foi alimento de tribos indígenas como os proto-jês, que habitaram o planalto catarinense há mil anos.