Rússia suspende participação no último tratado nuclear restante com os EUA

O presidente Vladimir Putin disse nesta terça-feira (21) que a Rússia está suspendendo sua participação no novo tratado START com os Estados Unidos, que limita os arsenais nucleares estratégicos dos dois lados.

“A esse respeito, sou forçado a anunciar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no tratado estratégico de armas ofensivas”, disse Putin a parlamentares no final de um importante discurso no Parlamento, quase um ano após o início da guerra na Ucrânia.

O novo tratado START foi assinado em Praga em 2010, entrou em vigor no ano seguinte e foi prorrogado em 2021 por mais cinco anos, logo após a posse do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Ele limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implantar, o número de submarinos para lançar mísseis e a quantidade de bombardeiros terrestres.

A Rússia tem o maior estoque de armas nucleares do mundo, com cerca de 6.000 ogivas, segundo especialistas. Juntos, a Rússia e os Estados Unidos detêm cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo – o suficiente para destruir o planeta várias vezes.

Com informações: Exame