Carnaval Infantil do Clube Astréa anima crianças e famílias com muita diversão e brindes

Nesta última terça-feira (21), ocorreu o 2º dia do Carnaval Infantil do Clube Astréa. O evento foi animado pelos embalos da banda Seven, que trouxe muita alegria e diversão para a criançada que estava presente. O evento foi marcado pela distribuição de brindes para os pequenos foliões, além de muitos confetes e serpentinas que coloriram o ambiente.

A presença do Rei Momo Infantil, Emanuel de Souza Arruda Zanette, foi o grande destaque do evento. Com uma simpatia contagiante e muita animação, ele cativou todos os presentes, fazendo com que a festa ganhasse ainda mais vida e alegria. Além disso, a Rainha Infantil, Flavia Giovana Amaral Porto, também teve uma apresentação brilhante, encantando a todos com sua beleza e desenvoltura impressionantes.

Veja o vídeo:

Com muita música, dança e alegria, o Carnaval Infantil do Clube Astréa foi um sucesso. O evento contou com a presença de muitas crianças fantasiadas, que se divertiram muito durante toda a tarde. A Diretoria do Clube Astréa agradece a todos os que participaram e contribuíram para tornar este evento tão especial e animado. Que venham mais Carnavais como este, cheios de alegria e diversão para toda a família.

Veja as Imagens: