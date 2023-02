SC: Trem é atingido por deslizamento de terra e descarrila locomotivas e vagões após chuvas

Na manhã desta quarta-feira (22), um trem de carga foi atingido por um desmoronamento de terras na localidade de Rio Natal, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. Quatro locomotivas e três vagões descarrilaram na queda de barreiras, por volta das 9h.

De acordo com a concessionária Rumo, que administra o trecho da malha ferroviária onde ocorreu o deslizamento, ninguém ficou ferido. “Equipes da empresa estão trabalhando no local para a retomada das operações na linha férrea”, afirmou em nota a Rumo.

A localidade de Rio Natal e do Rio Mandioca foram as mais afetadas pelas chuvas na região registradas nos últimos dias. Equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil municipal atuam na recuperação das estradas do interior do município, onde vários trechos tiveram quedas de barranco e desmoronamento de vias. Um levantamento realizado pelas equipes na manhã desta quarta-feira (22), foi constatado que a Rua XV, na localidade de Rio Natal, foi uma das mais atingidas.

“Solicitamos aos que passam por esta região do interior, principalmente na via de ligação de São Bento a Corupá, que tomem muito cuidado, pois são diversos trechos com deslizamentos de terra e inclusive, com desmoronamento de vias. Veículos pesados não podem passar por conta do risco. Estaremos com nossas equipes trabalhando intensamente pela recuperação desses pontos que foram novamente muito castigados pelas chuvas, assim como estamos fazendo na Estrada das Galinhas neste momento”, disse o secretário de Obras, Luiz Neri Pereira.