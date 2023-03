São Joaquim dobra arrecadação em 2022 impulsionada por economia forte e investimentos estratégicos

O município de São Joaquim, localizado na Serra Catarinense, obteve resultados extremamente positivos em relação à arrecadação de impostos em 2022. De acordo com as informações apresentadas, a cidade conseguiu arrecadar praticamente o dobro do que havia sido estimado e fixado no orçamento anual, chegando a um montante de R$ 142,5 milhões.

O prefeito Giovani Nunes, do partido Republicano, atribui esse sucesso a diversos fatores. Segundo ele, a movimentação econômica na cidade é um dos principais motivos para esse aumento expressivo na arrecadação. Ele destaca que, apesar dos desafios comuns a outros municípios, a economia local está muito fortalecida.

Além disso, o prefeito ressalta a persistência em buscar recursos e investimentos para a cidade, mesmo que não estejam previstos inicialmente no orçamento. Ele menciona a importância da ajuda dos governos estadual e federal, bem como de emendas parlamentares, que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Esses resultados positivos demonstram a capacidade de gestão e planejamento da prefeitura de São Joaquim, bem como a importância de uma economia forte e diversificada para o crescimento do município. A arrecadação recorde certamente terá impactos significativos no desenvolvimento da cidade e na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.