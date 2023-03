Tag de Passagem do Sicredi permite pagamento automático em pedágios e estacionamentos

O meio de pagamento traz agilidade e segurança aos motoristas.

Desenvolvida em parceria com a empresa Taggy, a Tag de Passagem do Sicredi é um meio de pagamento, de forma automática, que oferece agilidade e segurança no pagamento de pedágios e estacionamentos. A Tag chega ao associado em forma de adesivo, que deve ser fixado ao para-brisa dianteiro do veículo.

A solução oferece segurança pois ao passar por pedágios e estacionamentos, um sensor identifica a Tag e as cancelas são abertas automaticamente. Enquanto isso, o valor é debitado diretamente da conta. O motorista que utiliza a Tag não vai precisar parar ou descer do veículo para realizar o pagamento, evitando filas e o controle das passagens pode ser feito diretamente no extrato da conta, que apresentará o valor, data

e estrada.

A instalação da Tag de Passagem pode ser feita diretamente pelo celular, com o assistente virtual do Sicredi, pelo número (51) 3358-4770. O desbloqueio também pode ser feito em uma agência Sicredi ou com a central de atendimento, sendo Capitais e regiões metropolitanas pelo número 3003 4770 e demais regiões pelo 0800 7244770. Após a ativação é necessário aguardar até 4 horas para utilizar o meio de pagamento.

Para adquirir a solução, a associado pode entrar em contato com a sua agência

ou através do WhatsApp (51) 3358-4770. Os pedágios e estacionamentos credenciados

podem ser conferidos no site sicredi.com.br/tagdepassagem.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos

seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do

Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, os quais exercem

papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados

com mais de 2,4 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros

(www.sicredi.com.br).