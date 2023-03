O Curling é um esporte olímpico de inverno, no qual duas equipes de quatro jogadores jogam no gelo. O objetivo do jogo é atingir um alvo circular, chamado “casa”, colocado no lado oposto do gelo com pedras. Tanto homens quanto mulheres podem jogar.

As equipes se revezam tentando colocar suas pedras o mais próximo possível do centro do alojamento, usando suas habilidades e proezas táticas. Eles também podem usar escovas de gelo especiais para mudar a velocidade e a direção da pedra. Cada equipe tem 8 pedras para atingir o objetivo.

A pontuação é feita após cada rodada, com as pedras que estão mais próximas do centro do alojamento do que as pedras do adversário ganhando pontos. No final do jogo, o time com mais pontos ganha.

O Curling é um jogo de alta tática, estratégia e precisão, e é popular em muitas partes do mundo.

Campo de encaracolamento

O encaracolamento é jogado em um campo retangular. O campo é coberto com gelo. O campo mede 45 m de comprimento e 5 m de largura. Há círculos, conhecidos como cabanas, em ambos os lados do ringue. O diâmetro do círculo central é de 3,66 metros. A temperatura no campo é garantida a -5 graus.

O passo é marcado com uma marcação especial:

Linha de Tee, que é colocada ao longo de todo o campo em direção ao centro do passo.

Linha traseira – uma linha no final do círculo central, que corre ao longo da largura do campo, a 6 pés da linha anterior, paralela a ela. Se uma pedra cruzar esta linha, ela é retirada do jogo.

Linha do porco – corre paralelamente à linha do tee em que as equipes jogam uma pedra em um alvo. A distância entre a linha do porco e a linha do “tee” é de 6,4 m.

Linha central – um eixo que percorre o centro do alvo ao longo do campo.

A linha de Hack são as 2 linhas. Os almofadas são colocados nestas linhas. Eles são colocados nas extremidades da linha central. Eles correm paralelamente à primeira linha.

A linha de referência é a posição dos jogadores que não estão atualmente atirando. Ela é marcada em ambos os lados do campo, a uma distância de pouco mais de um metro da linha de casa.

História do jogo

Uma teoria sobre as origens do encaracolamento é que os marinheiros escandinavos o jogaram durante suas viagens. Durante seus jogos, eles notaram que as rochas batidas com um bastão começam a se torcer e deslizar no gelo. Assim, eles criaram a versão original do jogo.

Com o tempo, o encaracolamento se tornou um passatempo popular na Escócia, onde os jogadores usavam itens de cobre como pedras. Em 1807, foi fundada a primeira sociedade de encaracolamento e desde então o jogo começou a ganhar popularidade em outros países do mundo.

Em 1924, o encaracolamento foi incluído nos Jogos Olímpicos de Inverno em Charlois-Mezieres, França. Desde então, tornou-se um esporte oficial nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Hoje, o curling é um esporte internacional popular em mais de 50 países. A Federação Mundial de Curling foi criada em 2002, regulamentando as regras do jogo e organizando competições internacionais.