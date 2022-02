Rússia deve invadir a Ucrânia nas próximas horas

Num discurso emotivo divulgado em vídeo e dirigido aos cidadãos russos, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (23) que a Rússia aprovou uma ofensiva contra o seu país.

“Quero me dirigir a todos os cidadãos russos. Não como presidente. Dirijo-me aos cidadãos russos como cidadão da Ucrânia”, disse Zelensky, falando em russo. “Existem mais de 2000 km de fronteira comum entre nós. Seu exército está ao longo dessa fronteira agora. Quase 200 soldados. Milhares de veículos militares. Sua liderança aprovou que eles dessem um passo adiante, para o território de outro país”, afirma.

Zelensky disse ainda que tentou ligar para o presidente Vladimir Putin no início do dia, mas não foi atendido.

Fonte: G1