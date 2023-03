Sismólogo que previu terremoto na Turquia alerta: “Teremos outro mais devastador; “não estou tentando criar medo. Isso é um aviso”

O sismólogo holandês Frank Hoogerbeets assegurou que a Terra poderá testemunhar um terremoto de grande magnitude nos primeiros dias de março. O holandês se tornou famoso quando alertou sobre o terremoto de magnitude 7,8 que devastou a Síria e a Turquia em 6 de fevereiro. Seus estudos estão baseados nos movimentos dos planetas que compõem o Sistema Solar.

Em 3 de fevereiro, Hoogerbeets havia alertado, pelo Twitter, que “mais cedo ou mais tarde” haveria “um terremoto de magnitude 7,5” na região centro-sul da Turquia, Jordânia, Síria e Líbano. Ele anexou uma foto com o mapa da geografia turca, na qual marcou com um ponto vermelho a área que seria mais afetada.

Segundo ele, que se descreve como um “previsor e pesquisador de terremotos”, o sismo de grande magnitude provavelmente ocorreria devido a uma conjunção planetária entre a Terra, Mercúrio e Saturno.

“Essa convergência de duas conjunções planetárias com a Terra será muito crítica. Como resultado, pode haver um evento sísmico de grande a muito grande [intensidade], possivelmente por volta de 3 ou 4 de março”, disse o holandês no canal do YouTube do Solar Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Hoogerbeets comentou que se não for nesta data, o movimento telúrico poderia se originar entre os dias 6 e 7 de março deste ano com a lua cheia. “Temos outra conjunção planetária, que vai acontecer exatamente no dia 5 e será entre Marte, Vênus e Saturno. Isso também será crítico”, destacou. “Podemos ver um aumento significativo de terremotos e de alguns eventos sísmicos fortes na primeira semana de março”.

“Eu não estou exagerando nada. Também não estou tentando criar medo. Isso é um aviso”, explicou enfaticamente Hoogerbeets.

O SSGEOS, por sua vez, antecipou: “Uma convergência crítica da geometria planetária por volta de 2 a 5 de março pode resultar em atividade sísmica de grande a muito grande, possivelmente até um megaterremoto por volta de 3 a 4 de março e/ou 6 a 7 de março”.

*A reportagem completa você encontra no site da Perfil.com

Com informações: Terra