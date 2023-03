Sicredi está presente na Vindima de Altitude em São Joaquim

Evento reúne muitos visitantes que buscam conhecer os melhores vinhos de altitude produzidos na Serra Catarinense

A 9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023 foi aberta oficialmente na última sexta-feira (3), durante solenidades no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim, onde também ocorre o Festival Vindima de Altitude. O evento foi prestigiado por convidados, autoridades, imprensa e influenciadores da área de vinhos. O Sicredi Altos da Serra RS/SC é parceiro deste evento que fomenta a economia e o turismo na região.

Além de prestigiar os produtores de uva e vinho, o Sicredi reforça seu compromisso com a comunidade, associados e pessoas que procuram conhecer a instituição. A Cooperativa busca atender à todos os produtores de maçã, uva e vinho e a classe rural com respeito e qualidade, sempre levando os melhores negócios e soluções nessa área.

Durante a Vindima de Altitude, para ter mais interação com o público, o Sicredi realizou sorteios de garrafas de vinho, em que as pessoas participavam através de um QR Code. Os sorteios aconteciam no palco especial da Vindima.

São 17 vinícolas participantes da Vindima 2023. Os visitantes podem conhecer os rótulos e aprender mais sobre a arte da produção de vinhos de altitude. A produção na Serra Catarinense chega a um milhão e meio de garrafas de vinho por ano. O evento continua no próximo final de semana e os colaboradores da agência Sicredi em São Joaquim estarão presentes, levando informações e conhecimento ao público participante.

