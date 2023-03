Seminário Safra Legal orienta produtores sobre contratações de trabalhadores para a safra da maçã na Serra catarinense

Na próxima quarta-feira, 8 de março, às 19h, será realizado em São Joaquim, o Seminário Safra Legal. Promovido pela Prefeitura de São Joaquim, Rede DEL, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Governo do Estado e Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina (AMAP), o evento tem como objetivo orientar os produtores a respeito da legislação para contratação de trabalhadores para a próxima safra da maçã.

O seminário é uma iniciativa inédita na região da Serra Catarinense e contará com a presença do Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina (MPT/SC), Dr. Marcelo Goss Neves, e dos Procuradores do Trabalho, Acir Alfredo Hack e Leonardo Lobo Acosta.

São Joaquim é um dos principais municípios produtores de maçã no Estado, e chega a receber mais de 10 mil trabalhadores no período de colheita. Na região da Serra, como um todo, são cerca de 30 mil trabalhadores contratados para a safra. Assim, o Seminário visa tirar as dúvidas dos produtores, garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas e prevenir a violência e demais problemas sociais que são registrados no território nessa época do ano.

SERVIÇO

O que: Seminário Safra Legal

Quando: 8 de março, às 19h

Onde: Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella – São Joaquim/SC

Promoção: Prefeitura de São Joaquim, Rede DEL, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Programa Gente Catarina e Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina (AMAP).

Contato:

Sec. de Assistência Social – Marilda dos Santos

Celular/whats: (49) 9943-9876.

Assessoria de Comunicação do Governo do Estado na Serra

Morgani Guzzo – Tel: 48 99854-4294