Valdir Colatto esteve no Festival da Vindima e uniu forças para fortalecer e proteger a produção de maçãs

Esteve em São Joaquim, com o Governador Jorgimho Melo , prestigiando o Festival da Vindima de Altitude 2023 o Secretário.da agricultura de Santa Catarina “ Valdir Colatto”, momento importante que celebra a colheita da uva e a produção de vinhos de alta qualidade feitos aqui na Serra Catarinense. Valdir Colatto, esteve também em reunião com representantes, produtores de maçã para unir forças para fortalecer e proteger a produção de maçãs do estado e do Brasil.

O secretário salientou a importância do eventos, que o festival é uma forma de valorizar a cultura e a tradição de São Joaquim e região, além de fomentar o turismo e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

A produção de vinhos de altitude é resultado do trabalho de pesquisas da Epagri, que em 1990 apostou na produção de vinhos finos e iniciaram as pesquisas. Até então, o Estado não tinha tradição na produção de uvas viníferas. A produção catarinense se concentrava em vinho de mesa, desenvolvido a partir de uvas para consumo in natura, salientou Valdir Collato.

A qualidade dos vinhos finos produzidos na região é reconhecida no mundo todo, devido às características de solo, altitude, clima, variedades de uvas e por técnicas de cultivo.

Parabéns a todos os vinicultores, contem com a Secretaria de Estado da Agricultura e a Epagri, para avançar cada vez mais, nda produção de vinhos finos de qualidade e excelência, disse o secretário Valdir Collato.