“Goiaba Serrana”: A fruta que conquista os clientes nos Supermercados Zabot em São Joaquim

A goiaba serrana é uma fruta típica da região sul do Brasil, que se destaca pelo seu sabor doce e aromático, além de ser rica em vitaminas e antioxidantes. Essa fruta é produzida principalmente nas terras altas de São Joaquim, onde o clima frio favorece o seu desenvolvimento e qualidade.

Os supermercados Zabot, que têm mais de 40 anos de tradição na cidade, já começaram a receber as primeiras goiabas serranas da safra 2023, que promete ser uma das melhores dos últimos anos. Os clientes podem encontrar a fruta fresca e colhida diretamente do pomar para as gôndolas do supermercado, com um preço especial e acessível.

Veja o vídeo:

Os Supermercados Zabot, afirmam que a goiaba serrana é um produto muito procurado pelos consumidores, que apreciam o seu sabor único e as suas propriedades nutricionais. Ele também ressalta a importância de valorizar os produtores locais de maçã e goiaba serrana, que geram emprego e renda para a região.

“A goiaba serrana é uma fruta que representa a nossa cultura e a nossa identidade. Nós temos orgulho de oferecer aos nossos clientes um produto de alta qualidade, produzido aqui mesmo em São Joaquim. É uma forma de incentivar os nossos agricultores e também de divulgar essa fruta tão especial para todo o Brasil”. Respondeu a gerência do Supermercado.

Quem quiser aproveitar para experimentar ou levar para casa essa delícia da serra catarinense pode ir até o Supermercados Zabot em São Joaquim, mas é bom correr, pois a oferta é por tempo limitado!