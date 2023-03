Conheça os streamers catarinenses de destaque no Brasil

Os jogos se tornaram uma realidade cada vez mais presente no nosso cotidiano, principalmente no dia-a-dia dos mais jovens. Com isso, também surgem influenciadores dedicados ao mundo dos jogos e Santa Catarina, inclusive, é celeiro de personalidades que fazem sucesso realizando transmissões nas telas de streaming como também atuando como técnico de organizações de alto nível, que competem em torneios internacionais. Confira a seguir um pouco mais sobre os principais influenciadores catarinenses que estão em alta no momento.

Matheus Tarasconi – “bzkA”

A lista inicia com o florianopolitano Matheus Tarasconi, que hoje possui 27 anos. Natural da capital catarinense, Matheus Tarasconi ingressou na carreira profissional de Counter Strike: Global Offensive há 12 anos atrás, quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Com muitos anos de experiência na bagagem, Matheus concorreu a algumas competições de CS:GO, enquanto ainda estava na graduação.

Uma vez formado em seu curso de Administração, “bzkA” decidiu então migrar para o jogo que havia sido lançado recentemente, o FPS desenvolvido pela Riot Games, Valorant. E foi no jogo que foi lançado em 2020 que Matheus estreou técnico, onde comandou a equipe Vikings, na Competição Mundial de Valorant, conhecido como Valorant Champions 2021, que aconteceu em Berlim, na Alemanha.

Ainda que o time liderado pelo catarinense não tenha faturado o título do torneio, Vikings ocupou a 11ª colocação e faturou a quantia de 20 mil dólares (cerca de 105,5 mil reais). Na sequência, bzkA foi para a LOUD, onde seus comandos sobre a equipe, rendeu ao time a conquista do tão sonhado título mundial, na Valorant Champions 2022. O prêmio faturado pela LOUD foi de 300 mil reais (aproximadamente 1,5 milhões de reais).

Luan Nunes – “ClashWar”

Mais um nome que é natural da capital do estado, Luan Nunes ou simplesmente “ClashWar”, como ficou conhecido na internet, é um nome de peso nas transmissões de Free Fire. Atualmente com 29 anos, Luan ficou por volta de uma década trabalhando nos negócios da família, até que em 2015 ele decidiu criar um canal na plataforma de streaming YouTube, onde iniciou transmissões de Clash of Clans. Por dois anos, ele seguiu com intuito de apenas se divertir, até alterar as transmissões por outro jogo da mesma desenvolvedora, Clash Royale.

Atualmente Luan faz transmissões do jogo Free Fire, criou inclusive uma das mais importantes equipes de Free Fire: Tropa GG. Totalmente dedicado em seu time, Luan hoje concentra mais de 9 milhões de inscritos no YouTube.

Luciano Pamplona – “Cap ”

O youtuber e Streamer de 27 anos é conhecido pelo codinome “Cappuccino” e é de Florianópolis. Seu canal já conta com 6 anos de existência e aborda conteúdos dos mais variados jogos. Além disso, o seu canal mais antigo, Cappuccino Mafioso, fundado em 2012 conta com 1,3 milhão de inscritos e nele o público pode conferir vídeos de transmissões dos mais variados jogos. Contabilizando os inscritos de seu outro canal mais recente, “capjoga”, Luciano concentra mais 700 mil inscritos.

Pamella Shibuya – “pan”

Representando o gênero feminino no cenário competitivo, Pamella já jogou profissionalmente CS:GO e traz consigo vasta experiência em competições do game. Cabe destacar que na edição de 2019 do torneio Gamers Club (Liga Feminina) ela faturou o título e se consagrou campeã. Atualmente ela atua como comentarista do Circuito Brasileiro de Counter Strike.

Multifacetada, “pan” em seu canal, faz transmissões não somente do FPS da Valve, como também de Overwatch, LoL, e GTA RP. Além disso, ela costuma compartilhar com os telespectadores seu lado culinário, com o quadro “Panchef”, onde ela ensina o modo de preparo do prato que ela escolhe fazer.

Jessyka Maia – “suuhgetsu”

Formada em Direito e Letras Libras, Jessyka inovou não somente em suas lives, que possuem cobertura para surdos, como também criou o projeto Campeonato Brasileiro de League of Legends em Libras, de acordo com as regras da desenvolvedora do MOBA.

Engajada, “suuhgetsu”, além de realizar transmissões de jogos como Stardew Valley, LoL e Valorant, ela atua também como intérprete de libras com nomes importantes do cenário nacional de esports: Rensga Esports, Rise Academia, Nyvi Estephan e Liga dos Surdos.

Além disso, Jessyca Maia pertence ao Wakanda Streamers, projeto que tem como lema concentrar e fornecer o suporte necessário para streamers negros.