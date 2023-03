Desfile planetário nesta segunda-feira: lua, cinco planetas e aglomerado de estrelas

Inédito: alinhamento de cinco planetas será visto.

É um fenómeno digno de ser visto: Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Urano, cinco planetas alinhados e visíveis a partir da nossa Terra, quase a olho nu, junto à Lua crescente. Pode assistir ao espectáculo na noite desta segunda-feira, logo a seguir ao pôr do Sol.

Nesta segunda-feira, os planetas Júpiter, Mercúrio, Vênus e Urano podem ser observados em alinhamento com a Terra. Embora os planetas não formem uma linha reta na direção do Sol, esses corpos celestes, como a Lua, podem ser observados formando um arco logo após o pôr do sol.

Visível com ou sem telescópio?

Planetas como Vênus, o mais brilhante entre eles, Marte, com seu famoso tom alaranjado, ou Júpiter, o maior do sistema solar , serão facilmente visíveis, segundo especialistas.

“Vênus e Júpiter são muito brilhantes e fáceis de distinguir e você já deve tê-los visto juntos nas últimas semanas”, disse Beth Biller, astrofísica da Universidade de Edimburgo, ao Daily Mail .

No entanto, os planetas Urano e Mercúrio poderão ser visto, provavelmente, apenas com binóculos ou telescópios, com céu claro, sem obstruções como árvores ou edifícios e com o mínimo de poluição luminosa possível.

“Mercúrio é mais complicado. Você precisa estar em um lugar escuro com uma visão clara do horizonte se quiser vê-lo. Urano é o mais fraco e mais difícil de ver; você precisará de binóculos ou telescópio para observá-lo, ” afirma.