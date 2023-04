Tragédia em Blumenau: Quatro crianças perdem a vida em ataque a creche

Santa Catarina em luto! Uma creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5) em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, quatro crianças foram mortas.

O Tenente Coronel da Polícia Militar Heerdt confirmou que o suspeito se entregou após o crime. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Polícia Militar, Samu e UNIMED estão mobilizados para atender a ocorrência no local.

Foto: Redes sociais

Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM, segundo o delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel

O ataque aconteceu no início da manhã na creche Bom Pastor, que fica na R. dos Caçadores, no bairro Velha. Uma pessoa invadiu a creche e atacou crianças que estavam no local. Segundo informações o homem usou um machado.

Pais, viaturas policiais e ambulâncias estão no local. De acordo com informações preliminares, um suspeito foi capturado. A idade e a identidade dele não foi divulgada.

O governador Jorginho Mello está em Joinville, onde recebeu a informação do ataque à creche blumenauense.

— É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizemente quatro não resistiram e morreram. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração todas as famílias neste momento de profunda dor — afirmou o governador.

Em atualização

O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas três meninos e uma menina com idades de 5 a 7 anos.

Em nota, o Hospital Santo Antônio disse que recebeu quatro crianças feridas, sendo dois meninos e duas meninas. Os quatro estão em observação, passando por suturas devido aos ferimentos. Já os bombeiros dizem que há apenas três feridos.

O ataque ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.