Sicredi é líder na preferência e na lembrança dos gaúchos

A 25ª edição do Marcas de Quem Decide, realizada em Porto Alegre, destacou a instituição financeira cooperativa em cinco categorias

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, foi destaque em cinco categorias da 25ª edição do Marcas de Quem Decide 2023, pesquisa promovida pelo Jornal do Comércio e pelo Instituto Qualidata. De acordo com o estudo, o Sicredi conquistou o primeiro lugar na preferência e na lembrança nas categorias Cooperativa de Crédito e Instituição Financeira. Figurou, ainda, entre as cinco marcas preferidas nas categorias Previdência Privada e Consórcio, além de estar entre as 10 Grandes Marcas Gaúchas do ano. A apresentação do Marcas de Quem Decide reuniu executivos e representantes de diferentes setores da economia do Rio Grande do Sul nesta terça

feira (04), em Porto Alegre.

“Estar entre as grandes marcas do Rio Grande do Sul e em primeiro lugar na preferência e na lembrança dos gaúchos como cooperativa de crédito e instituição financeira consolida o protagonismo do Sicredi em buscar, diariamente, o desenvolvimento do estado. Este reconhecimento reforça o compromisso com os mais de 2,3 milhões de associados no RS, já que estamos presentes em cerca de 480 municípios gaúchos, o que representa uma cobertura de 96% do Rio Grande Sul. Além disso, em aproximadamente 100 cidades, somos a única instituição financeira com presença física. Junto com o objetivo de ampliar essa proximidade com o associado, o Sicredi tem buscado fortalecer a atuação digital por meio de múltiplos canais de atendimento, trazendo conveniência, independentemente de onde o associado estiver”, explica o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Leandro Gindri de Lima.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.400 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,3 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 96% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

