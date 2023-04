Ataque com faca em escola particular de Manaus deixa feridos na tarde desta segunda-feira

Um adolescente armado feriu uma professora e outros dois adolescentes com uma faca Ataque com faca em escola particular de Manaus deixa feridos uma escola particular em Manaus/AM, no início da tarde desta segunda-feira (10). O garoto foi apreendido.

As polícias civil e militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados no caso, que aconteceu no bairro Cachoeirinha.

Segundo a unidade de ensino, os estudantes sofreram apenas com lesões superficiais. O Samu informou que a professora teve um ferimento na barriga, sem gravidade.

A escola informou que as atividades foram suspensas após uma “agressão física” em sala de aula. O retorno à escola está marcado para a quarta-feira (12).

Um adolescente, que estuda no 7° ano, mesma turma do suspeito de 12 anos, contou à Revista Cenarium que o colega “adorava coisas sobre massacre” e fazia publicações, em redes sociais, exaltando violência. O suspeito, segundo o adolescente, tem problemas para lidar com a raiva.

Prezados pais,

“O Colégio Adventista de Manaus (IAM) informa que houve uma agressão física hoje, 10 de abril de 2023, em sala de aula, onde um aluno agrediu outros dois estudantes no ambiente escolar. Lamentamos profundamente o ocorrido e, no momento, a polícia está investigando o caso na escola. As vitimas sofreram lesões superficiais e já foram atendidos e liberados pelo SAMU no local. Estamos dando suporte aos estudantes e familiares. As aulas estão suspensas e informamos que os filhos já estão liberados. Estamos dando todo o apoio às autoridades e nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos. Retorno das aulas dia 12/04 (quarta-feira).”