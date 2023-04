Abril Marrom – Mês de Conscientização sobre a Cegueira

A campanha Abril Marrom, idealizada em 2016 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem como objetivo conscientizar a população sobre a Prevenção, o Combate e a Reabilitação às diversas doenças que podem acometer os olhos e levarem à perda irreversível da visão. A iniciativa é de extrema importância já que a maioria dos casos de cegueira é tratável quando diagnosticado precocemente.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), de 60% a 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ter sido evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado. Entre as causas mais comuns de cegueira evitável estão a catarata, o glaucoma e a Retinopatia Diabética. Essas doenças afetam milhares de pessoas e podem ser curadas se diagnosticadas precocemente.

O mês foi escolhido pois no dia 8 de abril comemora-se o Dia Nacional do Sistema Braille. Já a cor marrom foi a definida por ser a cor de íris mais comum nos olhos dos brasileiros.

Reabilitação e Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual

“Além da importância da prevenção, o Abril Marrom também tem como objetivo chamar a atenção para a reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência visual, pois além das doenças tratáveis, existem doenças que não têm cura ou tratamento e que levam à perda da visão de forma progressiva e irreversível. Essas pessoas com graus variados de deficiência visual precisam ser incluídas na sociedade”, explica a coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Adilson Ventura (CAP) da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Danielly Maia Ventura Martins. “Todas as pessoas têm direito a uma vida independente e com igualdade de acesso”, acrescenta.

A FCEE é o órgão do Governo do Estado responsável pela definição e coordenação das políticas de Educação Especial, fomentando, produzindo e disseminando o conhecimento científico e tecnológico desta área. Em seu campus em São José, na Grande Florianópolis, o CAP é o centro especializado na área da deficiência visual, onde funcionam o Serviço de Produção de Livro Acessível e o Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de Prótese Ocular. Em todo o estado, a FCEE possui parcerias com 9 instituições especializadas no atendimento às pessoas com deficiência visual, as quais beneficiam cerca de 900 educandos.

Por Assessoria de Comunicação FCEE