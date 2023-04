Jovem de 23 anos é baleado em via pública em Lages

Um jovem de 23 anos foi baleado em plena via pública no início da noite desta segunda-feira (10), no bairro Santa Mônica, em Lages – município da Serra Catarinense.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a vítima contava com diversas passagens policiais, sendo elas por: lesão corporal, dano, ameaça, violação de domicílio, desacato, resistência, desobediência, difamação, injúria, incêndio, furto, adulteração de veículo, disparo de arma de fogo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e roubo.

O jovem, que sobreviveu à tentativa de homicídio, foi baleado mais de uma vez. Ele foi conduzido ao hospital em estado estável. O autor do crime, bem como a motivação para tal, ainda são desconhecidas.