Beatriz Pereira é a ganhadora do Ovo Gigante da Páscoa Cacau Show de São Joaquim

A cidade de São Joaquim foi palco de uma grande promoção da Cacau Show na Páscoa deste ano. O Ovo Gigante da Páscoa da famosa marca de chocolates estava sendo sorteado entre os clientes que se cadastravam no site da Cacau Show em compras acima de R$ 100,00. E quem teve a sorte de ganhar a promoção de 2023 foi a jovem Beatriz de Oliveira Pereira, que trabalha como vendedora do comércio local.

Beatriz sempre foi uma grande fã da Cacau Show desde quando a loja abriu suas portas na cidade. Ela sempre comprava os chocolates para presentear seus familiares e amigos, além de saboreá-los com muita alegria. Então, quando soube da promoção do Ovo Gigante da Páscoa, não perdeu tempo e fez suas compras para concorrer.

Porém, Beatriz quase perdeu a oportunidade de participar do sorteio, pois deixou para cadastrar seus cupons no último dia possível, na terça-feira, um dia antes do sorteio. Mas, para sua surpresa e felicidade, ela foi a grande vencedora do ovo de 7kg da Cacau Show.

“Não imaginava que seria a sorteada, fiquei bem feliz. Valeu a pena todo esse investimento”, declarou Beatriz em entrevista para a imprensa local. Ela levou para casa o Ovo Gigante da Páscoa Cacau Show de São Joaquim.

Com a chegada do ovo gigante da Cacau Show em casa, Beatriz e sua família puderam desfrutar de momentos de alegria e sabor durante a Páscoa. Todos ficaram encantados com o tamanho e a qualidade do chocolate, e agradeceram a Beatriz pela sorte e pela generosidade de dividir o prêmio com eles. A promoção da Cacau Show foi um sucesso em São Joaquim, deixando muita gente feliz e satisfeita com seus deliciosos chocolates.