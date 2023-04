Abril Verde: Saúde promove campanha de alerta sobre segurança, saúde e prevenção de acidentes no trabalho

O movimento Abril Verde é uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. Por isso, neste período, a Secretaria de Estado da Saúde por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVS), irá promover uma série de eventos, audiências públicas e ações que fazem parte da Campanha Abril Verde. O objetivo é sensibilizar a população catarinense, por meio de materiais informativos e educativos, sobre os dados de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.

Nos dias 24 e 25 de abril, a Gerência de Saúde do Trabalhador da DIVS irá lançar o Diagnóstico da Situação de Saúde do(a) Trabalhador(a) dos municípios de Santa Catarina. O evento será realizado em audiência pública, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, em Florianópolis.

O mês também terá o lançamento dos “Infográficos – Acidentes e Doenças relacionados ao trabalho”, contendo informações das macrorregiões de SC. O material apresenta dados relacionados à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras que, de forma simples e intuitiva, podem contribuir para o planejamento de ações, por parte dos gestores e profissionais da saúde, na promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

A partir dos dados que apontam quais os processos de trabalho estão acidentando e adoecendo mais o trabalhador, serão realizadas ações de saúde nos territórios das Unidades Básicas Municipais e ações de fiscalização, pelas vigilâncias sanitárias, nos ambientes de trabalho.

Comunicações de Acidentes de Trabalho

A segurança e saúde no trabalho são temas fundamentais para a preservação da vida e da integridade física dos trabalhadores. Entre 2012 e 2022, um total de 1.547 trabalhadores morreram em decorrência de acidentes de trabalho em Santa Catarina, conforme dados do SmartLab – Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Em 2022, ocorreram 282 acidentes de trabalho fatais e foram registradas 48.380 comunicações de acidentes de trabalho (CAT) no estado, para a população com vínculo formal de emprego. O número é o maior da série histórica dos últimos dez anos. Este cenário coloca SC na 4ª posição entre os estados brasileiros. Em 2021, Santa Catarina ocupou o 5º lugar em despesas previdenciárias relacionadas a acidentes e doenças decorrentes do trabalho.

O mês de conscientização sobre segurança e saúde no trabalho é uma oportunidade para refletir sobre a importância da prevenção e adotar medidas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

Por que abril?

O mês de abril foi escolhido por representar um importante acontecimento. Em 28 de abril de 1969, uma explosão na mina da cidade de Farmington, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, matou 78 trabalhadores.

Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabeleceu a data como o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. No Brasil, a lei federal 11.121 de 2005 institui o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, a ser celebrado neste dia. A data também virou Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, tendo o laço verde como símbolo de representação.

Desde então, o movimento ganhou força e foi abraçado por empresas, sindicatos, organizações governamentais e não governamentais, que promovem ações de conscientização em todo o país. A campanha busca sensibilizar empregadores e trabalhadores sobre a importância de criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, onde a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais seja prioridade.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde