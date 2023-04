Sicredi concede 34,2 bilhões à economia verde em 2022

Instituição financeira cooperativa lança Relatório de Sustentabilidade 2022 em que apresenta as principais ações e resultados obtidos ao longo do ano com base nos aspectos ESG

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e presença em todas as regiões do Brasil, lança seu Relatório de Sustentabilidade 2022, em que apresenta as principais ações e resultados obtidos ao longo do ano com base nos aspectos ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês). Conforme a publicação, a instituição destinou R$ 34,2 bilhões em 2022 em linhas de crédito alinhadas à Economia Verde – relacionadas à melhoria do bem-estar das pessoas, à igualdade social e à redução dos riscos ambientais e escassez ecológica. O montante representa um crescimento aproximado de 24% em comparação com 2021.

Entre os destaques dos produtos alinhados à Economia Verde está a liberação de R$ 12,5 bilhões para a Produção Rural Familiar. Também foram concedidos cerca de R$ 8,3 bilhões para a Agricultura de Baixo Carbono e R$ 6,1 bilhões para linhas voltadas à Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental. Vale destacar que o Sicredi utiliza como base a metodologia de taxonomia verde da Febraban, a qual considera critérios setoriais, de linhas e programas de financiamento com benefícios ambientais e sociais, permitindo maior padronização nas mensurações do sistema financeiro nacional.

“O Relatório de Sustentabilidade apresenta as nossas iniciativas referentes a questões ESG de forma transparente, evidenciando o quanto evoluímos em diversos aspectos ao longo de 2022, mesmo período em que comemoramos 120 anos de cooperativismo de crédito no Brasil. O balanço da nossa trajetória e principais ações realizadas demostra que impactamos positivamente não apenas na vida dos nossos mais de 6,5 milhões de associados, mas nas comunidades onde estamos presentes e, consequentemente, na sociedade como um todo, promovendo um ciclo virtuoso de prosperidade”, comenta César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

Gestão de emissões

Ao mesmo tempo em que incentiva e financia projetos sustentáveis de seus associados, o Sicredi atua proativamente para uma gestão ecoeficiente, otimizando o uso de recurso materiais e naturais e com o mínimo de impacto adverso ao meio ambiente. Desde 2020 a instituição tem como premissa a compensação anual de todas as emissões de gases de efeito estufa, mensuradas no Inventário Sistêmico, através da compra de créditos de carbono.

Por meio do apoio a seis projetos de créditos de carbono localizados em diferentes regiões do Brasil, a instituição neutralizou mais de 45 mil toneladas de carbono relativas às emissões calculadas em seu inventário de 2021 e projetadas para todo o ano de 2022. O Sicredi também atuou na redução de emissões, com autogeração de energia fotovoltaica em mais de 500 unidades, evitando 574 toneladas de carbono. Além disso, a partir da liberação de recursos a seus associados em financiamentos de projetos de geração de energia fotovoltaica, foram evitadas as emissões de mais de 35 mil toneladas de carbono.

Desenvolvimento das comunidades

Além de gerar valor a seus associados, o Sicredi tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Nesse sentido, desenvolve a estratégia de investimento social alinhada aos princípios do cooperativismo. Em 2022, foram destinados R$ 301,3 milhões em investimento social para iniciativas sociais, ambientais, culturais e educacionais, representando um crescimento aproximado de 90% em comparação a 2021. Deste total, R$ 246,4 milhões foram investidos por meio do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES). Já por meio do Fundo Social, programa em que as cooperativas destinam um percentual do resultado do exercício anterior para apoiar projetos sociais locais, foram investidos R$ 40,3 milhões em 5.171 projetos sociais de interesse coletivo, impactando mais de 5,4 milhões de pessoas.

Com o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável, foram realizadas mais de 10 mil ações de educação financeira, entre elas, a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). As iniciativas impactaram mais de 20 milhões de pessoas dentre os diversos públicos contemplados pelo Programa Cooperação na Ponta do Lápis, programa de educação financeira, em 1.404 municípios.

Valor para os associados

No Sicredi, os associados exercem papel ativo nas assembleias, onde podem acompanhar a prestação de contas, avaliar as ações e iniciativas desenvolvidas, contribuir com sugestões e esclarecer dúvidas. Em 2022, mais de 120 mil pessoas foram capacitadas pelo Programa Crescer, voltado à formação educacional para que as pessoas – associados e não associados – conheçam mais sobre o Sicredi, sua governança, benefícios e diferenciais em relação a outras instituições financeiras. Também foram capacitados mais de 10 mil colaboradores sobre cooperativismo e mais de 7 mil sobre sustentabilidade.

“Nosso balanço não traz apenas números, mas evidencia o impacto gerado na vida das pessoas e de suas regiões, tanto pelo acesso a nossos serviços financeiros quanto por meio de nossos programas e iniciativas. Também demonstra que desenvolvimento econômico e cuidado com os aspectos ESG podem e devem andar juntos. Queremos levar nosso modelo cooperativo a ainda mais pessoas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais próspera e gerando desenvolvimento socioambiental para as comunidades”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi.

O Relatório de Sustentabilidade 2022 do Sicredi está disponível em sicredifazadiferenca.com.br/impactopositivo. O documento adota as normas da GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board) para reportar todo o desempenho em sustentabilidade realizado pela instituição.

