“Prepare-se para o aguardado Baile do Chopp 2023 no Clube Astréa!”

Uma das mais animadas festas do calendário de eventos do Clube Astréa para fechar o ano com chave de ouro em São Joaquim, já tem data marcada no dia 09 de dezembro para celebrar, dançar e desfrutar de momentos memoráveis. O Baile do Chopp é um dos eventos mais aguardados do ano, e este ano não será diferente! Os participantes poderão desfrutar de chopp selecionado, além disso, a noite contará a renomada TOP Banda, de Tubarão SC, prometendo manter os presentes na pista de dança ao som de ritmos envolventes. proporcionando momentos de descontração e diversão para todos os presentes.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na secretaria do Clube Astréa. Não perca a oportunidade de participar desse evento tão especial e celebrar conosco mais um ano de tradição, amizade e boa companhia.

Prepare-se para o Baile do Chopp 2023 e venha fazer parte desta festa alto astral! Contamos com a presença de todos. Aproveite para organizar com amigos e familiares e venha brindar conosco no dia 09 de Dezembro. Garantimos que será uma noite memorável.

A estrela da festa, é claro, será o chopp de qualidade, cuidadosamente selecionado para agradar os paladares mais exigentes. Os participantes poderão desfrutar de momentos de descontração e confraternização, em um ambiente festivo que reflete a tradição e a excelência do Clube Astréa.

Os interessados em participar do Baile do Chopp 2023 e garantir seu lugar nesse evento memorável podem fazer suas reservas de mesas antecipadamente. Para mais informações e reservas, basta entrar em contato através do telefone 49 9 8437 0947.

