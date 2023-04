“Frutas de Ouro: 25 anos promovendo a qualidade das maçãs de São Joaquim”

A Cooperativa Agrícola Frutas de Ouro, empresa constituída por pequenos e médios produtores de maçãs da região de São Joaquim, comemorou, 25 anos de trabalho em São Joaquim, serra de Santa Catarina.

A Frutas de Ouro iniciou seus trabalhos no dia 23 de abril de 1998, quando 34 fruticultores se organizaram e fundaram-na. Até aquele momento as frutas desses produtores eram comercializadas por diversas empresas, fazendo com que se perdesse a identidade de origem. Com a visão de agregar valor e divulgar ao consumidor a procedência de frutas de qualidade superior, proveniente de uma região privilegiada na Serra Catarinense por possuir condições climáticas únicas para a produção de frutas de clima temperado, a Frutas de Ouro, através do cooperativismo viu a possibilidade do reconhecimento destes fruticultores nos mercados nacional e internacional.

Veja o Vídeo especial dos 25 anos:

Com esse diferencial a Frutas de Ouro cresce ao longo dos anos, atualmente conta com uma comercialização de aproximadamente 470 mil caixas de frutas ao ano, capacidade de estocagem de 6.000 toneladas em câmaras frigoríficas, contando com 225 hectares de pomares com uma produção média anual de 10.000 toneladas de maçãs nas variedades Fuji, Fuji Suprema, Fuji Mishima, Gala, Imperial Gala, Galaxy e Brookfield. O Packing House possui 6.500m2 de área construída em um terreno de 80.000m2, com localização privilegiada, próximo as principais malhas viárias e portos do sul do país.

Veja o Vídeo das Homenagens:

Atualmente, a Presidente da Cooperativa, Marilene Silveira, conta que a Frutas de Ouro está entre as principais cooperativas de Santa Catarina, gerando empregos e a economia de São Joaquim a 25 anos

Buscando o reconhecimento no mercado, a cooperativa criou quatro marcas comerciais, sendo elas Frutas de Ouro, São Quincas, Pérola Negra e Morro Agudo, as quais mostram a identidade da empresa no mercado consumidor pela qualidade e alto padrão de classificação.

Atenta à evolução e fixação de novas tecnologias a empresa prima pela qualidade, a qual é uma constante em seu dia-a-dia. O aperfeiçoamento se dá através do desenvolvimento das pessoas que compõem o quadro funcional e da busca contínua de tecnologias de ponta para obtenção dos melhores resultados. A Frutas de Ouro possui programa de qualidade que atende os requisitos previstos nas normas nacionais e internacionais de Segurança Alimentar

Veja as imagens do Evento: