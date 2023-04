Vídeo: Serra do Rio do Rastro, Urubici e toda a Serra Catarinense registram um grande fluxo de veículos e turistas neste feriado

Quando a divulgação do Turismo vale a pena! Serra do Rio do Rastro, Urubici e a Serra Catarinense como um todo registram um grande fluxo de veículos e turistas querendo visitar a Região mais fria e aconchegante do país no momento…

A rodovia da SC-390, na Serra do Rio do Rastro, registra movimento intenso nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes. Não há ocorrências de acidentes registrados na via até o momento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), devido ao grande número de veículos, o trânsito está lento no local. Além de acidentes, também não há casos de veículos quebrados na rodovia ou ocorrências.