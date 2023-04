Tiradentes, patrono dos policias militares, recebe homenagem em Santa Catarina

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realizou na sexta-feira, 21, a solenidade de homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes, patrono das polícias militares e civis brasileiras. A cerimônia ocorreu na sede da Academia da Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis.

A mesma solenidade foi realizada em todas as unidades da PMSC no estado. Em todas foi colocada uma coroa de flores no busto de Tiradentes. Em Florianópolis, o evento contou com a presença do comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, do chefe do Estado-Maior-Geral, coronel Jailson Aurélio Franzen e do sub-comandante da Academia da PM, coronel Reginaldo Rocha de Souza, além do ex-comandante-geral, coronel da reserva Sidney Carlos Pacheco e comandantes regionais e dos seu respectivos batalhões.

O comandante-geral da PMSC parabenizou a todos os policiais militares de Santa Catarina. “Nosso Estado é reconhecido nacionalmente como um dos mais seguros do País. E isso nos dá muito orgulho, como cidadãos que todos nós somos e como policiais”, afirmou.

Patrono

Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes, patrono das policias militares e civis brasileiras, lutou pela Independência do país, em um período em que vivíamos sob o domínio de Portugal.

Tiradentes honrou, com sua própria vida, valores éticos e morais, valores estes inerentes à atividade policial militar. Embora este movimento de libertação não tenha atingido seus ideais, a participação de Tiradentes foi um importante fator na formação da nação brasileira.

