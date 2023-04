Componentes de kits de GNV são fiscalizados em ação do Imetro-SC no Estado

Com o objetivo de garantir mais segurança nos componentes do Sistema de Gás Natural Veicular (GNV) comercializados no Estado, o Governo de Santa Catarina, por meio do Instituto de Metrologia (Imetro-SC), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), verificou cerca de 2 mil componentes do sistema de instalação do kit veicular.

Entre os dias 17 a 20 desta semana, fiscais do Imetro-SC realizaram cerca de 100 ações em diferentes cidades. Foram verificados itens como: redutor de pressão, tubulação de alta pressão, válvula e suporte de cilindro, onde não foram encontradas irregularidades.

“Esta iniciativa tem um caráter orientativo, onde é verificado se todos os produtos comercializados estão certificados no Inmetro. Nosso objetivo maior é dar segurança tanto ao consumidor quanto ao vendedor. Produtos piratas causam acidentes, muitas vezes fatais”, alerta o diretor de Fiscalização da Qualidade, Maurício Marques Nazário.

A ação faz parte do Plano Nacional de Vigilância de Mercado (PNVM), coordenado pelo Inmetro, que tem a missão de coibir a comercialização irregular de produtos no mercado formal. O programa tem duração de 90 dias, onde cada semana um produto será alvo de fiscalização e orientações.

Ao comprar um kit de sistema de GNV é importante verificar se a empresa responsável pela instalação está certificada pelo Inmetro. No site do órgão nacional consta a relação de empresas credenciadas. É importante também verificar se os produtos ostentam os selos do Inmetro.