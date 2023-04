Ônibus tomba e passageiros ficam feridos na BR-101 no trecho Tubarão

Um ônibus tombou na manhã desta terça-feira, dia 25, em um canteiro lateral da BR-101, trecho de Tubarão. A CCR ViaCosteira se deslocou para o local no bairro Revoredo, por volta das 6h15min. Além do motorista, cerca de 14 pessoas estavam no veículo. Não há bloqueio na pista. O objetivo da viagem era levar trabalhadores de Tubarão para Capivari de Baixo.

Segundo a concessionária, uma vítima foi removida em estado leve pela CCR, uma pessoa retirada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e aproximadamente sete ocupantes foram levados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) pelo Corpo de Bombeiros. Dois passageiros saíram ilesos e outros dois se retiraram do local, no KM 330-200, sentido norte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve prestando apoio nos fatos. Todos os ocupantes eram homens maiores de idades, conscientes e estáveis.

Com informações do TNSul