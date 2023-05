Show Nacional com a dupla Bruninho e Davi no aniversário de 136 do município de São Joaquim no próximo domingo (7)

O município de São Joaquim vai completar 136 anos no domingo (07) de maio. E para comemorar a data, a Prefeitura de São Joaquim, através da secretaria de Turismo, Indústria e Comércio está organizando uma programação encantadora em homenagem ao aniversário do município, contará com diversas atrações, entre elas, Bruninho e Davi, o show Nacional da dupla será atração no aniversário de São Joaquim para fechar o evento a dupla vai fazer um show nacional no palco principal do evento.

A dupla sertaneja Bruninho & Davi bastante aguardada pelo público, a dupla acumula sucessos como Se Namorar Fosse Bom, E Essa Boca Aí? e Onde Nasce Com a versatilidade e animação de sempre, a dupla, Bruninho e Davi se apresentam no no domingo (7) aniversário de São Joaquim e promete fazer a galera dançar e cantar seus maiores sucessos “Cê é louco”, “Fico com você”, ”Casal Bagaceira”, Onde nasce o sol“, entre outras.





A dupla de amigos, formada em 2009, é considerada uma das mais versáteis de sua geração, contando com uma trajetória marcada por hits e parcerias de sucesso com artistas como Michel Teló, Jorge e Mateus, Luan Santana, Atitude 67, entre outros.

Bruninho & Davi conta com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 550 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. A dupla tem três álbuns e três DVDs gravados, além de shows realizados no exterior.

O evento será no Domingo, dia 07 de maio, no Parque Nacional da Maçã, com parquinho infantil das 09h até as 17h. As 17h, Éder Goulart sobe ao palco com um show nativista, logo após abrindo a cerimônia de lançamento da 23ª Festa Nacional da Maçã, coroação das Soberanas e comemoração especial do aniversário da cidade.

Preparem o coração, pois Bruninho e Davi prometem um show alegre, animado e emocionante. O público pode esperar o melhor do sertanejo universitário e os hits da dupla como “Galera”, “E essa boca aí?”, “Casal Bagaceira”, “Se Namorar fosse bom”, entre outros.

A entrada será gratuita.

Mais Sobre Bruninho e Davi

Contando com mais de 1.3 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 550 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, a dupla Bruninho e Davi é considerada uma das mais versáteis de sua geração, contando com uma trajetória marcada por hits e parcerias de sucesso com artistas como Michel Teló, Jorge e Mateus, Luan Santana, Vitão, Atitude 67, entre outros.

Com três álbuns e três DVDs gravados, a dupla já passou por vários lugares do Brasil e exterior. Em 2020, Bruninho e Davi apresentaram o projeto “Collab BED”, lançado em duas partes. A primeira foi composta por cinco faixas autorais, trazendo as participações de Tília, Raffa Torres, Mr. Dan, Jay Jenner e Luccas Carlos. Já a segunda teve as colaborações de Pedro Mariano, Bibi, da banda Sorriso Maroto, e Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan.

Em 2021, a dupla lançou o projeto Violada, com parcerias como Gustavo Mioto, Clayton e Romário e Marco Antônio e Gabriel. Agora em 2022, Bruninho e Davi acabam de lançar o mais novo álbum “Não É Uma Live”, com músicas inéditas e regravações dos anos 80 a 2000.