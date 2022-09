Super promoção – Passaportes Festa da Maçã 2022 para entrada em todos os shows com preço diferenciado

A 22ª Festa Nacional da Maçã está chegando. Na próxima semana um dos maiores eventos da Serra Catarinense começa em São Joaquim.

Para facilitar, a empresa Audiomix, organizadora dos shows, está com uma super promoção apenas nos dias 02 e 03 de setembro.

O passaporte para todos os shows com valores diferenciados. Onstage R$ 300,00, VIP R$250,00 e pista R$ 130,00. A compra ainda pode ser parcelada em três vezes no cartão.

A festa terá no dia 07 de setembro – Guilherme e Benuto; 08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha; 09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Chris no Beat; 10 de setembro – Israel e Rodolffo;11 de setembro – Marcos e Belutti. A entrada em todos os dias é gratuita no parque, só é cobrado ingressos para acessar a Arena Fuji.

Os ingressos podem ser adquiridos acessando o site oficial pelo link

https://festanacionaldamaca.com.br/

ou nos pontos de venda físico, Ótica Santinho, Snow Case e Armazém do Lanche e Praça Cezário Amarante em São Joaquim. Posto Ipirella em Bom Jardim da Serra, Lojas Honolulu em Lages, Empório das Quinquilharias em Painel, Serra Mix em Urupema, Cacau Serra e Posto Baldessar em Urubici.