Abre as portas a “SERESOLVE Auto Peças: a solução para suas necessidades automotivas em São Joaquim

Atenção São Joaquim e região, está chegando a mais nova opção de peças para veículos! Na manhã desta quarta-feira, 10 de maio, inauguramos a SERESOLVE Auto Peças, trazendo agilidade, comodidade e praticidade para resolver a vida de clientes e parceiros.

Aqui, tudo tem jeito e tudo SERESOLVE! Oferecemos peças de procedência para todas as marcas e veículos, com entrega rápida e preços promocionais imperdíveis. Nossa missão é garantir que você não fique parado com seu veículo na oficina por falta de peças.

E não para por aí! Para celebrar a inauguração, estamos preparando um evento especial com diversas atrações na quinta-feira, dia 18 de maio. Venha nos visitar e conhecer nosso ambiente novo e atendimento dedicado para garantir a melhor experiência.

Aqui na SERESOLVE Auto Peças, você encontra marcas de qualidade como Bosch, Indisa, Cofap, NGK, Tecfil, Wega, IMA, Cobreq, Sabó, Ecopads, Mobil, Vonix e muito mais. E se você é uma oficina ou frota veicular, não deixe de aproveitar nossas condições e parcerias especiais para CNPJ.

Não perca tempo e resolva sua vida com a SERESOLVE Auto Peças! Entre em contato conosco pelo telefone 49 99122 6671 ou nos faça uma visita na Rua Egídio Martorano, Ed Vitória – São Joaquim/SC (ao lado da Star Proteção Veicular).