Caminhão carregado de Maçãs tomba próximo ao Avencal em Urubici

O fato ocorreu por volta das 21:30 na SC-110 na altura do Km 380.200 na cidade Urubici-SC, próximo ao restaurante Guardião do Avencal.

No local foi constatado uma saída de pista seguido de tombamento, envolvendo um caminhão VW/24.250 (carroceria fechada Baú) emplacado em São Leopoldo – RS que estava carregado de caixas de maça, conduzido por um masculino de 42 anos que não se feriu.

Segundo relato do condutor o mesmo seguia no sentido Urubici/Bom Retiro, que em uma curva fechada veio a perder o controle do veículo ocasionando a saída de pista, assim colidindo contra um barranco e uma arvore, vindo o caminhão tombar sobre a via. A remoção do veículo por questões de segurança será realizada no dia 13/05/2023 no período diurno, ficando o local sinalizado. No local apenas danos materiais.

Realizado teste do etilômetro no condutor com resultado em 0,00mg/l.