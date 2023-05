Supermercados Zabot lançam promoções imperdíveis para o mês de maio em São Joaquim

Os Supermercados Zabot está animando os moradores de São Joaquim com uma série de promoções especiais para o mês de maio. Com descontos e ofertas imperdíveis em diversas categorias, os clientes terão a oportunidade de economizar nas compras de frios, mercearia, produtos do cotidiano, bebidas e padaria.

Com o objetivo de proporcionar aos consumidores uma experiência de compra ainda mais vantajosa, o Supermercado Zabot preparou uma seleção de produtos com preços atrativos em todas as áreas do estabelecimento. Os clientes encontrarão promoções irresistíveis nos setores de frios de alta qualidade a preços especiais.

Na seção de mercearia, os consumidores serão agraciados com descontos em itens essenciais do dia a dia, como alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal. Essa é uma ótima oportunidade para abastecer a despensa com produtos de qualidade e preços acessíveis. Os amantes de pães frescos e bolos saborosos também têm motivos para comemorar, pois a padaria do Supermercado Zabot está com descontos especiais em sua linha de produtos. Os clientes poderão saborear pães recém-saídos do forno, doces deliciosos e outros quitutes irresistíveis a preços mais baixos.

Além das promoções regulares ao longo do mês de maio, o Supermercado Zabot está preparando os “Dias das Pegadinhas”. Durante esses dias específicos, o mercado lançará ofertas imbatíveis em diversos produtos, surpreendendo os clientes com preços ainda mais baixos. É uma oportunidade única para aproveitar descontos exclusivos e garantir ótimas economias nas compras.

Veja o encarte de maio dos Supermercados ZABOT: