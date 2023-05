Cisamures migra para novo endereço com mais serviços à população

O Consórcio de Saúde e Policlínica da Amures (Cisamures) migrou, definitivamente na manhã desta segunda-feira (22), todos os serviços de atendimento médico para a nova sede na avenida Presidente Vargas, 635, bairro Sagrado Coração de Jesus. A adequação de espaços ainda se prolongará pelos próximos dias, bem como a organização dos fluxos e demandas de pacientes.



A diretora executiva do Cisamures, Beatriz Bleyer Rodrigues explicou como está ocorrendo a mudança. “Pedimos a população que tenha paciência conosco, porque aqui funcionará a policlínica com serviços diversos. Era uma mudança necessária para melhor atender a população”, disse. Ela agradece a presidente do Cisamures, prefeita de Vargem Milena Andersen Lopes e os demais prefeitos, que apoiaram a ideia de mudança da sede do consórcio.



Além de mais espaço de estacionamento para movimentação de ambulâncias e veículos de transportes de pacientes, a nova estrutura conta com acessibilidade a todos os consultórios. Agora o Cisamures começa a agregar, inclusive, mais serviços e flexibilizar horários.



“Estamos iniciando atendimento após as 18 horas e realizando mutirão aos sábados. Somos o único consórcio de saúde com serviço de policlínica de Santa Catarina e isso se deve muito ao apoio de pessoas como a deputada federal Carmen Zanotto que destina muitos recursos para ajudar a implantar serviços atender as demandas reprimidas da região”, explicou Beatriz Rodrigues.



Na nova estrutura, o Ciamures implantará em breve atendimentos como fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapeuta ocupacional, nutricionista, telemedicina e toda parte de terapias. Em duas semanas, grande parte da nova estrutura do consórcio estará pronta e operando em benefícios dos pacientes dos 28 municípios consorciados.













Fonte: Amures