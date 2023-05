Pagamentos do 13º salário do INSS iniciam nesta semana; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia, na próxima quinta-feira (25), o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem um salário mínimo. O dinheiro, antecipado pelo governo federal, será depositado aos beneficiários conforme o número final do benefício.

A primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do abono salarial e será paga até o dia 7 de junho, junto com as aposentadorias e pensões da competência do mesmo mês. Já para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, o calendário de pagamentos do benefício ocorre entre os dias 1 de junho e 7 de junho.

Para conferir o valor da primeira parcela é preciso acessar o site ou aplicativo do Meu INSS e logar com o CPF e senha cadastrados.

Têm direito ao 13º salário os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Segundo o governo, o abono salarial deverá beneficiar 30 milhões de brasileiros, totalizando R$ 62,6 bilhões.