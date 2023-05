Escritora Joaquinense Suzi Aguiar lança seu novo livro pela editora de Portugal

Suzi Mari Aguiar Almeida, professora aposentada, escritora de literatura infantil, lançou recentemente pela editora em Portugal seu novo livro “O Macaco Enrolado“.

O macaquinho Biju vai brincar na floresta e entra em apuros quando se enrosca num saco plástico. Ele pula, pula e não se consegue livrar dele.

É assim que começa o livro O Macaco Enrolado, de Suzi Aguiar. Sem saber como sair dessa, Biju vê sua sorte mudar quando sua mãe fica preocupada com sua demora e vai procurá-lo.

Mamá o livra do saco e ensina a importância de descartar corretamente o lixo.

Uma história cativante e surpreendente sobre os cuidados que devemos ter com a natureza.

Mais um sonho realizado para pela escritora: livro “O Macaco Enrolado” na estante da @cordeldeprata na Feira do Livro de Lisboa

Palavras da Escritora Suzi Aguiar

É com imenso prazer e orgulho que divulgo aqui o lançamento do meu livro “O Macaco Enrolado”, pela editora @cordeldeprata , em Portugal.

Agradeço à minha mãe, Mafalda, minha maior fonte de inspiração, pelas divertidas histórias que contava na infância dos filhos e netos. À todos que sempre me incentivaram a escrever. Não preciso citá-los, eles sabem de sua importância nesta trajetória. E aos meus pequenos alunos pela vida afora, que com olhares brilhantes e sorriso fácil indicavam que eu estava no caminho certo.

O livro está disponível apenas em Portugal, mas tenho alguns exemplares comigo. Se estiver interessado, é só me escrever.

Aposto que as crianças vão amar a aventura do macaquinho Biju na floresta.

O Macaco Enrolado já está disponível na versão e-book para o Kindle, na loja da Amazon.