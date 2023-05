Dia Nacional do Censo Escolar: Educação alerta sobre a importância de responder a pesquisa

A última quarta-feira do mês de maio é conhecida como o Dia Nacional do Censo Escolar e, neste ano, será celebrada no dia 31. Para conscientizar as escolas sobre a importância da pesquisa, a Secretaria de Estado da Educação (SED) está realizando uma campanha nas 1.053 unidades escolares, para divulgar o Censo entre a comunidade.





Entre as ações sugeridas pela Secretaria às escolas está a conversa com professores e alunos sobre a importância da pesquisa para os indicadores educacionais do país e outras atividades pedagógicas. “É fundamental que as escolas estejam engajadas para responder o Censo. Afinal, a destinação dos investimentos do Fundeb é feita conforme o número de alunos da educação básica, com base nas informações do Censo”, destaca a secretária adjunta Patrícia Lueders.

Os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e estadual e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Pesquisa tem duas etapas de apuração de dados educacionais

A primeira etapa do levantamento começa em 31 de maio e vai até 31 de julho e visa coletar as informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, estudantes e profissionais escolares em sala de aula, nas diferentes fases e modalidades da educação básica e profissional.

Na segunda etapa do Censo, serão apuradas as informações de rendimento (aprovado e reprovado) e movimento (transferido, deixou de frequentar e falecido) dos alunos declaradas na primeira etapa de coleta. Essa fase inicia no dia 1º de fevereiro de 2024 e vai até 11 de março de 2024.

A coleta do Censo Escolar abrange as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica e Profissional, além do Atendimento Educacional Especializado e Atividade Complementar.

Como o Censo Escolar é realizado

O levantamento é realizado pelo sistema Educacenso e, nas escolas estaduais a declaração é realizada por meio da migração de dados entre sistemas. A pesquisa deve ser respondida pelos diretores das escolas, responsáveis pela veracidade das informações.

Em Santa Catarina, a estrutura de organização da coleta do Censo Escolar dispõe de uma Coordenação Estadual alocada na Gerência de Estatísticas e Avaliação. Cada coordenadoria regional de educação também conta com uma área específica para o censo

Por Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação