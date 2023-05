Passagem de meteoro com o brilho tão intenso quanto o da lua é registrada no Norte do RS

O Observatório Heller & Jung, localizado em Taquara, cidade a 80 km de Porto Alegre, registrou a passagem de um meteoro sobre o céu do Rio Grande do Sul na noite de domingo (28). Segundo Carlos Fernando Jung, diretor do observatório, o meteoro tinha um brilho tão intenso quanto o da lua.

“É possível comparar a magnitude (brilho) da lua à esquerda, que estava com -11,34. É possível que a magnitude do meteoro tenha sido maior. O observatório estava operando apenas com as câmeras 24h devido a estar muito nublado na região. Pode-se observar que o meteoro iluminou as nuvens durante a queda”, relata Jung.

De acordo com o diretor Jung, a queda do meteoro foi registrada sobre municípios da Região Norte do RS, possivelmente Carazinho e Passo Fundo. Ele conta que se tratava de um corpo celeste do tipo “fireball” que tinha grandes proporções e se extinguiu ainda no céu.