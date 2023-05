Cadeirinha salva vida de criança em engavetamento registrado na BR-101; Menina de 2,5 anos, saiu praticamente ilesa da colisão graças ao cuidado dos pais

Policiais rodoviários federais atenderam um grave acidente na BR-101, em Joinville, envolvendo quatro veículos em um engavetamento. Um deles (Ford/Ka placas de Joinville), ficou praticamente destruído, ferindo a passageira do banco dianteiro.

No entanto, uma menina de 2,5 anos, que viajava no banco traseiro, saiu praticamente ilesa da colisão graças ao cuidado dos pais. Ela estava devidamente presa a uma cadeirinha. Apesar do susto, sofreu apenas escoriações muito leves.

Caso estivesse solta, a criança seria violentamente projetada para todos os lados, e certamente sofreria graves ferimentos. Mais uma vez, a correta utilização do dispositivo adequado de transporte fez toda a diferença na dinâmica do acidente para salvar a vida de uma criança.

Infelizmente, somente em 2023, a PRF em Santa Catarina já flagrou 1.035 crianças sendo transportadas sem nenhum tipo de dispositivo de retenção adequado.

Com informações: G1