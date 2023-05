São Joaquim pronta para licitar a “Rua Mais Sinuosa do Mundo” e impulsionar o turismo no Sul do Brasil

A Rua mais sinuosa do mundo, a ser construída em São Joaquim na Serra Catarinense, está prestes a passar por um importante marco. No dia 1º de junho, será realizada a licitação para a execução da construção do Complexo Turístico da Rua Sinuosa, superando até mesmo a famosa Lombard Street, na Califórnia.

Após algumas dificuldades enfrentadas, a Rua sinuosa volta a ser o centro das atenções em Santa Catarina. No ano de 2022, duas licitações foram realizadas, porém, sem sucesso, resultando em propostas desertas. No início de 2023, o Estado decidiu retirar os recursos estaduais que haviam sido destinados para obras não iniciadas, incluindo a sinuosa.

Porém, determinada a concretizar o projeto, a Prefeitura de São Joaquim relançou o edital, utilizando recursos próprios do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), reajustando os valores e os termos da proposta, no intuito de atrair empresas interessadas no certame. Com um investimento estimado em cerca de R$ 3.750.000, a licitação ocorrerá no dia 1º de junho de 2023, às 9h30, no prédio da prefeitura, localizado na Praça João Ribeiro, 01, no Centro, em uma sala especialmente destinada às licitações, situada no 2º andar.

A contratação será destinada a uma empresa especializada, responsável por executar a construção do Complexo Turístico da Rua Sinuosa, que engloba a construção de um mirante, espaço para pedestres, balanço infinito, pergolado, uma fonte para congelar no inverno e diversas atrações paisagísticas. A rua em questão será executada no antigo Belverede (escadaria) e promete se tornar um ponto de destaque no turismo da região.

Com a realização dessa licitação, São Joaquim reforça seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento turístico e cultural do município, proporcionando aos visitantes uma experiência singular ao percorrer a rua mais sinuosa do mundo e desfrutar da beleza panorâmica do mirante.

Esse projeto ambicioso não apenas promoverá o turismo no sul do Brasil, mas também trará benefícios econômicos e sociais para a região, estimulando o comércio, gerando empregos e fomentando o orgulho da comunidade por possuir um marco tão singular. A expectativa é de que a licitação atraia empresas qualificadas e interessadas em contribuir para a realização desse importante empreendimento.

Sobre a Rua Sinuosa

A Rua mais sinuosa do mundo, até presente momento, é a mágica “Lombard Street” no estado americano da Califórnia. A Lombard Street é um dos pontos de referência mais populares e famosos do planeta, contracenando as épicas produções dos grandes filmes de Hollywood. E Todos os anos, centenas de milhares de visitantes caminham ou dirigem por suas oito curvas íngremes e fechadas, o que deu-lhe o título da rua mais sinuosa do mundo.

Porém, São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, apresenta agora um ousadíssimo projeto que irá retirar este título da Califórnia, se tornando a Rua mais sinuosa do mundo e na área central da cidade.

“A rua sinuosa vai ser de grande valor turístico para São Joaquim e para a Serra Catarinense, aonde vamos ter a rua mais sinuosa do mundo contando com 10 curvas. Durante a descida da rua, as pessoas poderão fazer o uso de uma escadaria para uma caminhada e descida de veículos. Ter um monumento eu amo São Joaquim, um balanço infinito, um pergolado, enfim, vai ter áreas de descanso e também vamos ter uma fonte com área para fotos. Então realmente, esta rua sinuosa vai ser um grande marco para o turismo de São Joaquim, vamos ter realmente um equipamento turístico para as pessoas passarem e aproveitarem cada vez mais a cidade. Sabemos que temos várias belezas naturais, mas nada como ter um atrativo na cidade. Agora com essa envergadura e com essa grande mídia, vamos entrar para o Guiness Book, o livro dos recordes como a rua mais sinuosa do mundo que vai deixar de ser na califórnia e passará a ser em São Joaquim,” destacou o Prefeito Giovani Nunes.

A princípio, a obra foi projetada com 9 curvas, foi posteriormente aumentada para 10, duas a mais que a lendária “Lombard Street” na Califórnia. Além disso, a obra terá um imponente mirante para a cidade, balanço infinito, pergolado, uma nova escadaria para pedestres, fonte de água e o mais arrojado projeto paisagístico já realizado em São Joaquim. Os recursos já estão garantidos e o projeto deverá sair do papel muito em breve, se tornando a mais fantástica obra turística na área central de São Joaquim. Após a conclusão é só chamar o Guniness Book para anotar o primeiro recorde mundial da Serra Catarinense: “A Rua mais sinuosa do mundo” e provavelmente a mais charmosa também.

Mais informações sobre a licitação da rua mais sinuosa do mundo através do link:

www.saojoaquim.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/5088/codLicitacao/222840

Por Assessoria de Imprensa de São Joaquim