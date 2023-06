Jorginho Mello inaugura policlínica e participa da abertura da Festa do Pinhão em Lages

O governador Jorginho Mello estará em Lages nesta quinta-feira, 1º de junho, para duas agendas de trabalho na cidade. Ação na área da saúde e participação na abertura da Festa do Pinhão são os dois atos previstos na Serra Catarinense.

O primeiro compromisso do governador será a inauguração da nova sede do Centro de Serviços de Saúde (Policlínica) da AMURES. O evento está marcado para as 18h, no local, conhecido na cidade como a antiga sede da Receita Federal.

Após a inauguração, Jorginho Mello participa da abertura oficial da 33ª Festa do Pinhão, às 19h30min, no Calçadão da Praça João Costa.

Serviço: agenda do governador Jorginho Mello em Lages

Policlínica

O quê: Inauguração da nova sede do Centro de Serviços de Saúde (Policlínica) da AMURES

Quando: quinta-feira, 1º de junho, às 18h

Onde: Avenida Presidente Vargas, 635 (antiga sede da Receita Federal)

Festa do Pinhão

O quê: Abertura oficial da Festa do Pinhão

Quando: quinta-feira, 1º de junho, às 19h30

Onde: Calçadão da Praça João Costa, Centro